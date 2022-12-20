Путин: в ходе СВО бойцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования

Российские военнослужащие показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования в ходе специальной военной операции, такие люди особенно важны в нынешнее «непростое, но значимое время». Как пишет ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения госнаград в Кремле.

«Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой СВО солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования», — подчеркнул глава государства.

Глава государства подчеркнул, что в ходе церемонии звезды Героев России вручаются военнослужащим, проявившим особую доблесть в ходе решения боевых задач — старшему лейтенанту Степану Белову и майору Константину Широкову.

«Мы гордимся каждым из вас, восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий, помогают налаживать жизнь на наших новых территориях», — заявил Путин.