Путин заявил, что 15% россиян нуждаются в помощи психологов

Российские власти недостаточно внимания уделяют проблеме доступности психологической помощи для граждан, хотя порядка 15% россиян нуждаются в ней. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава государства Владимир Путин.

Президент признал, что в России службы психологической помощи не развиваются нужным образом, несмотря на их востребованность.

«И происходит это из-за того, что государство на всех уровнях, ну и даже на муниципальном, потом на государственном, региональном и федеральном должного внимания, к сожалению, пока ещё не уделяет. Напрасно», — заключил Путин.