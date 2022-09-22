Путину предложили сделать «Семейную ипотеку» бессрочной

Генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил сделать «Семейную ипотеку» бессрочной. Как сообщает «Интерфакс», он напомнил, что программа заканчивается в следующем году, тогда как она является мощной демографической программой.

Он добавил, что программа имеет важное значение для развития демографии страны. С запуска «Семейной ипотеки» родились 400 тыс. детей.

Мутко предложил распространить программу на все семьи с детьми, а также дополнительно снизить ставку при приобретении жилья более 55 «квадратов».

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Вопрос дня Льготная ипотека. Как изменились процентные ставки и условия кредитования с 1 апреля 2022 года?

Напомним, что ранее Минфин РФ подготовил изменения, которые распространяют ипотеку по льготной ставке на семьи с детьми, рожденными до конца 2023 года.