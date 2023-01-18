Пять важнейших дорог, которые отремонтировали в Алтайском крае в 2022 году

Рейтинг Минтранса региона

18 января 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: Минтранс АК

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Алтайском крае обновили более 200 объектов общей протяженностью порядка 500 км. Сумма средств, направленных на выполнение мероприятий составила более пяти млрд рублей. В Минтрансе региона назвали пять самых важных дорог, которые привели в порядок в прошлом году.

- На трассе Троицкое-Целинное в Троицком районе был сделан ремонт на 30 км. Выполнены мероприятия по фрезерованию старого дорожного полотна, уложен нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплены обочины щебеночно-песчаной смесью, нанесена разметка и установлены знаки. Стоимость составила более 500 млн рублей. Это направление важно для гостей и жителей Алтайского края, здесь пролегает туристический маршрут в Шерегеш, также проезжают школьные автобусы, а жители двух районов – Целинного и Троицкого, выезжают по этой дороге на федеральную трассу Р-256 Чуйский тракт.

- Автомобильная дорога Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан, на ней специалисты обновили участки общей протяженностью 30 км в четырех районах - Славгородском, Немецком, Панкрушихинском и Крутихинском. На объектах были выполнены мероприятия по снятию старого дорожного полотна, уложены два слоя асфальта, укреплению обочин, установке знаков и нанесению разметки. Стоимость средств, направленных на выполнение работ составила более 750 млн рублей. Маршрут является туристическим, в летний сезон интенсивность движения автомобилей увеличивается, по трассе едут до города-курорта Яровое, также дорога соединяет сразу несколько районов.

- Трасса Рубцовск-Угловское-Михайловское. Дорожники отремонтировали 20 км в трех районах – Рубцовском, Угловском и Михайловском. Специалисты произвели исправление профиля основания с добавлением нового материала из щебеночно-песчаной смеси. Также уложили верхний и нижний слои асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, восстановили съезды с дороги. Стоимость работ составила более 500 млн рублей. Региональная трасса проходит через территорию трех муниципальных районов, имеет важное стратегическое значение для развития субъекта. Ежедневно в этом направлении курсируют порядка тысячи автомобилей и десятки автобусов.

- Дорога Алтай-Кузбасс. Работы проводились в Тальменском и Залесовском районах, на ней отремонтировано 12 км. Сумма средств, направленных на мероприятия составила более 200 млн рублей. Трасса входит в опорную сеть региона, по ней осуществляется автобусное сообщение, также высокая интенсивность движения за счет того, что она соединяет Алтайский край и Кемеровскую область.

- На трассе Алейск-Буканское в Мамонтовском районе было отремонтировано девять км, стоимость работ составила более 170 млн рублей. Направление является очень важным для жителей нескольких районов, также по этой дороге можно добраться до федеральных трасс А-322 Барнаул-Рубцовск-гр. Республики Казахстан и А-321 Барнаул-Павловск-гр. Республики Казахстан.