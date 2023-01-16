Пятеро жителей Алтайского края в январе отпраздновали 100-летие

В день рождения всех юбиляров поздравили земляки, а поздравительную телеграмму им направил губернатор Виктор Томенко

16 января 2023, 22:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В январе пятерым жителям Алтайского края исполнилось 100 лет. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сегодня, 16 января, свой вековой юбилей отметили сразу три человека – Татьяна Селянина из села Ребриха, Татьяна Лочман из Барнаула и Михаил Романов из Бийска. 10 января 100-летие отпраздновала бийчанка Анастасия Архипова, а 9 января – Елизавета Лемермаер из Волчихи.

Отмечается, что все долгожители в регионе в прошлом – большие труженики, а многие из них воспитывались в многодетных семьях. Например, Анастасия Архипова была второй по старшинству в семье из 11 детей. Она окончила четыре класса и с 12 лет начала работать в колхозе. Елизавета Лемермаер родилась в семье с пятью детьми и тоже работала в колхозе – с восьми лет. Михаил Романов – ветеран Великой Отечественной войны. После трёхмесячных курсов пехотного училища попал в 74-ю Сталинскую добровольческую отдельную стрелковую бригаду. В битве за Москву был тяжело ранен и комиссован. В сельской школе Зонального района был военруком, преподавал рисование, черчение, физику.

Татьяна Лочман к 18-летнему возрасту успела окончить восемь классов, поработать учителем начальных классов и поступить в техникум, но из-за войны закончить обучение не успела. В годы войны работала в воинской учебной части в Бердске, где познакомилась с будущим мужем.

Селянина Татьяна окончила Алтайский техникум молочного хозяйства в селе Алтайском по специальности "технолог". Начинала работать на Тюменцевском сырзаводе, но долго заниматься любимым делом не пришлось. После замужества вслед за супругом, поступившим в художественное училище, уехала в Алма-Ату.

В день рождения всех юбиляров поздравили земляки, навестили их дома. По традиции в адрес юбиляров направил поздравительные телеграммы губернатор края Виктор Томенко с признательностью за трудовые заслуги и пожеланиями крепкого здоровья, бодрости духа и внимания близких.