Пятничная классика. 9-балльные пробки сковали Барнаул вечером 20 января

Наибольшие заторы отмечаются на проспекте Строителей и улицах Советской Армии, Челюскинцев, Молодёжной, а также в переулке Ядринцева

20 января 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"

В Барнауле вечером в пятницу, 20 января, пробки достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс.Карт".

Наибольшие заторы отмечаются на проспекте Строителей и улицах Советской Армии, Челюскинцев, Молодёжной, а также в переулке Ядринцева.

Помимо этого, скорость автомобильного потока существенно снижена в районе площади Октября: на проспектах Ленина, Калинина и улицах Советской, Профинтерна, Сизова и Цеховой.