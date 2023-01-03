Рабочие проверяют на прочность грунт в районе моста у Нового рынка

Подрядчик продолжает работы на путепроводе на проспекте Ленина

03 января 2023, 19:29, Илья Звягинцев

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

3 января рабочие приступили к проверке грунта на прочность на четвёртой опоре будущего реконструированного моста на Новом рынке. Об этом рассказали в мэрии Барнаула.

«Этот процесс происходит следующим образом: к анкерным сваям крепят балки, нагруженные железобетонными плитами, после этого домкратами на конструкцию оказывают давление более 200 тонн. Конструкция остаётся в статичном положении в течение суток. Если за это время не происходит деформации, испытание считается пройденным», — пояснили городские власти.

Подрядчик продолжает работы на путепроводе. На третьей опоре продолжается устройство буронабивных свай.

На второй опоре с завтрашнего дня приступят к укреплению грунта. Аналогичные работы уже выполнены на четвёртой и первой опорах.

Продолжаются работы на трёхпролётном путепроводе: на первой опоре специалисты уже приступили к армированию тела новой опоры, на второй — продолжается армирование ростверка.