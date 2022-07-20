Демонтаж моста возле Нового рынка в Барнауле идет по графику

Работы по демонтажу путепровода на проспекте Ленина выполняются согласно графику, сообщает Telegram-канал «Мост».

«Приступили к дальнейшему демонтажу пролетных строений, которые расположены вне зоны железнодорожных путей. Все сети связи перенесены», — рассказал директор ДСУ №4 Николай Данилин.

На этой неделе завершат устройство буронабивных свай под опоры теплосетей и приступят к их возведению.