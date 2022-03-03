Радиостанция «Эхо Москвы» прекратила свое вещание в Барнауле

В Барнауле приостановлено вещание радиостанции «Эхо Москвы». В столице Алтайского края она звучала на волне 69.11 УКВ. Однако 2 марта во втором часу ночи по местному времени произошло отключение федеральной радиостанции по распоряжению Генеральной прокуратуры.

Как сообщает РБК, 1 марта Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (признан СМИ-иноагентом). В правоохранительном ведомстве утверждают, что эти ресурсы опубликовали материалы с призывами к экстремистской деятельности и ложными сведениями о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

Когда будет возобновлена работа радиостанции и сайта «Эхо Москвы», пока не сообщается, однако главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов обещал обжаловать решение.