«Пирожковый раскол» в Сростках. Что мешает знаменитой выпечке стать алтайским брендом и помочь селу

Туристы стали меньше обращать внимание на сростинские пирожки, которые дорожают, теряют в качестве и не наполняют бюджет села. Об этом рассуждает глава Сростинского сельсовета Алексей Боян в колонке на сайте «Российской газеты». Он уверен, что большая конкуренция на «пирожковом рынке» уже должна была привести к росту качества и сделать из выпечки такой же бренд, как алтайский мёд.

«Поток туристов большой, а сростинские пироги весьма посредственные. Сейчас ситуация улучшилась, но не кардинально. На Новом рынке начинка вкусная, но к качеству теста есть вопросы. На Старом же рынке постоянно меняется качество выпечки. И цены космические: если на Новом рынке пирожок стоит 80 рублей, то на Старом — почти в два раза больше. Там можно купить хороший беляш, но за 150 рублей. Спрашиваю: „Почему так дорого?“ В ответ: „Мясо растёт в цене, собственник за аренду помещений дерёт большие деньги“», — указал глава сельсовета.

Он пояснил, что высокие цены обусловлены тремя факторами: традиционное с 1990-х годов место перекуса, поблизости два магазина крупных торговых сетей и у отдыхающих денег много.

Однако, добавил Боян, уже очевидно, что многие туристы перестали интересоваться сростинскими пирожками.

«Посетителей на базарах, по моим наблюдениям, особо не прибавляется. Последствия раскола „пирожкового“ рынка привели к потере туристов, которые открыли для себя новые места, где можно хорошо поесть. Начинаешь говорить про качество — все „за“, но у каждого свои понятия о нём. Сельсовет же на ценовую политику повлиять никак не может», — посетовал он.

Виктор Томенко и Олег Хорохордин пробуют пирожки / Фото: t.me/ayboltay

Есть и вторая проблема. Недавно на Старом рынке, территорию которого и ранее сдавали в аренду, новые хозяева из Новосибирска решили вести бизнес сами. При этом Сростки не получают доходы от базарчика — налог по упрощённой системе налогообложения новосибирцы платят дома.

Боян считает, что муниципалитет должен получать деньги с рынка, но вот законодательство пока этого не предусматривает. Между тем дополнительные доходы помогли бы Сросткам решать проблемы, например, отремонтировать дороги.

«Мы обращались в федеральные структуры с письмом по вопросу о наполнении бюджета сельсовета. Речь шла о торговом сборе, который пока установлен только для городов федерального значения. В нашем понимании нужен федеральный закон, который бы распространил эту норму на территорию всей страны», — подчеркнул глава посёлка.

Получается, что на данный момент сростинские пирожки имеют огромный нереализованный потенциал, считает Боян. Они могут стать одной из визитных карточек Алтайского края и помочь селу улучшить наполняемость бюджета, но это лишь в теории.