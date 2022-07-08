Расписание «дачных» поездов изменится в Алтайском крае

В Алтайском крае с 11 июля изменится расписание пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ на путях, рассказали в РЖД.

Изменения продлятся до 19 июля и коснутся и пяти поездов. Это Сузун — Барнаул, Красный Боец — Барнаул, Барнаул — Тягун, Барнаул — Камень-на-Оби и Камень-на-Оби — Барнаул.

Расписания будут скорректированы на временные отрезки от одной до пяти минут.

Подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород».