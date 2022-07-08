Расписание «дачных» поездов изменится в Алтайском крае
Корректировка расписания составит от 1 до 5 минут
8 июля 2022, 14:20, Илья Звягинцев
В Алтайском крае с 11 июля изменится расписание пригородных поездов. Это связано с проведением ремонтных работ на путях, рассказали в РЖД.
Изменения продлятся до 19 июля и коснутся и пяти поездов. Это Сузун — Барнаул, Красный Боец — Барнаул, Барнаул — Тягун, Барнаул — Камень-на-Оби и Камень-на-Оби — Барнаул.
Расписания будут скорректированы на временные отрезки от одной до пяти минут.
Подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород».
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