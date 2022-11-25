РБК: Кудрин перейдет в «Яндекс». Компания не исключила раздела бизнеса

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным согласовал свой переход в «Яндекс», а также раздел активов компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Кудрин собирался уйти из Счётной палаты через неделю после встречи, однако это может затянуться из-за противоречий в законодательстве, касающихся вопросов назначения главы палаты.

Тем временем совет директоров Yandex N.V. (головная структура для компаний «Яндекса») подтвердил изданию, что рассматривает возможность разделения бизнеса на российское и зарубежное направления. При этом нидерландская организация покинет состав акционеров группы, а управление выделяемой группой компаний будет передано российскому менеджменту.

В частности, бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных продолжат работу на российском рынке, а их международные части будут выделены в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.