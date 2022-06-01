Путин уволил замглавы ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса

Президент России Владимир Путин уволил замначальника главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-майора Александра Лааса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписку из указа, подлинность которой якобы подтвердил источник, близкий к МВД.

Кроме него, глава государства отправил в отставку:

начальника управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василия Кукушкина;

начальника управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрея Липилина;

начальника оперативного управления МВД генерал-майора Александра Удовенко;

замначальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майора Юрия Инстранкина;

первого заместителя начальника Экспертно-криминалистического центра МВД, полковника полиции Эмиля Мусина.

Причина увольнения генералов и полковника полиции пока неизвестна. Источник объяснил отставку высокопоставленных полицейских обычной кадровой ротацией в министерстве.

Напомним, что Лаасу в этом году исполняется 64 года. Он работал работал на различных должностях во внутренних органах региона с 1979 года.