Режим повышенной готовности ввели в одном из районов Алтайского края

В Чарышском районе Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения паводковой обстановки. Как сообщают “Вести Алтай”, в последние недели на этой территории перемёрзли малые реки, и теперь из-за резкого потепления талая вода может подтопить низины.

Сейчас в районе работает баровая установка – трактор, который оснащён специальной пилой. С его помощью рабочие режут лёд на застывших реках, чтобы освободить путь талой воде со склонов. Кроме того, в Чарышском районе проведут отсыпку мест, где есть риск затопления.

“В селе Чарышском промёрзли речки Табунка, Боровушка, в других сёлах промёрзли русла. Даже если сейчас будет тепло, мы же в горах живём, первые склоновые стоки пойдут, а русло всё льдом забито, поэтому сейчас мы пилим лёд, расчищаем наши водопропускные трубы”, — рассказал глава Чарышского района Александр Ездин.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщило, что в этом году в регионе ожидается спокойная паводковая ситуация.