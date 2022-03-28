Рогозин пообещал развернуть независимый российский интернет к 2025 году

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о сроках создания независимого спутникового интернета в России. Информацией он поделился с телеканалом «Звезда».

Рогозин пояснил, что для обеспечения стабильной сети нужно вывести на орбиту четыре аппарата «Экспресс-РВ», которые находятся в разработке. Ввести их в эксплуатацию планируют к 2025 году.

Глава Роскосмоса добавил, что стабильный и независимый спутниковый интернет необходим для того, чтобы обеспечивать всесезонную работу Северного морского пути. Поэтому требуется обеспечение инфракрасной и радиолокационной системы наблюдения из космоса.

Рогозин также отметил, что ведётся работа по изготовлению спутников группы «Скиф». Первый аппарат планируют вывести на орбиту в ноябре 2022 года.