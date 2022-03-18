Роскомнадзор может заблокировать YouTube уже сегодня

Роскомнадзор может заблокировать YouTube в ближайшие дни. Об этом сообщает источник РИА Новости, близкий к ведомству.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать ещё на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram по требованию Генпрокуратуры, — прим. ред.), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не всё сразу», — заявил собеседник агентства.

При этом он предположил, что ограничения могут ввести уже сегодня.

Напомним, 11 марта ведомство ограничило доступ к Instagram на территории страны из-за разрешения пользователям сети призывать к насилию в отношении россиян. С 14 марта доступ был запрещён полностью. В начале марта Роскомнадзор в ответ на ограничение доступа к российским СМИ заблокировал Facebook.