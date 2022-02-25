Роскомнадзор объяснил причину частичной блокировки Facebook, которая была объявлена 25 февраля. Amic.ru публикует текст, который был размещён на официальном сайте регулирующего ведомства.

“24 февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал “Звезда”, информационное агентство “РИА Новости”, интернет-площадки “Лента.ру” и “Газета.ру”) администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций. Так, администрация социальной сети маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории. В качестве обоснования введённых ограничений Meta ссылается на нарушения правил сообщества со стороны российских СМИ.

Примененные администрацией социальной сети Facebook в отношении российских СМИ ограничения нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей”.

Роскомнадзор по каждому случаю ограничения указанных российских СМИ направил официальное письмо администрации компании Meta Platforms с требованием снять блокировку и объяснить причину наложенных санкций.

На момент опубликования новости официального объяснения причины применения дискриминационных мер в отношении телеканала “Звезда”, информационного агентства “РИА Новости”, интернет-площадок “Лента.ру” и “Газета.ру” со стороны администрации Meta Platforms не поступило. На требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания не отвечает”.