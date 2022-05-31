Роскомнадзор потребовал удалить Tor-браузер из Google Play
Накануне Саратовский районный суд признал содержащуюся в браузере информацию запрещённой к распространению на территории РФ
1 июня 2022, 06:52
Роскомнадзор потребовал удалить браузер Tor из магазина приложений Google Play. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Накануне Саратовский районный суд признал содержащуюся в браузере информацию запрещённой к распространению на территории РФ. Кроме того, запрещённым признали и само приложение, которое позволяет получить доступ к противоправному контенту и способствует совершению уголовных преступлений.
«В соответствии с решением Саратовского районного суда Роскомнадзор потребовал от Google LLC удалить из магазина Google Play программное приложение Tor Browser», — заявили в ведомстве.
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