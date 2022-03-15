Роскомнадзор заблокировал работу около 20 VPN-сервисов в России

В России уже заблокировано около 20 популярных VPN-сервисов, Роскомнадзор намерен продолжить работу. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в России VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше», — сказал он.

Он также отметил, что все россияне, которые продолжают пользоваться заблокированным в РФ Instagram, так или иначе используют VPN, систему обхода маршрутизации в сети.

Напомним, что в ночь на 14 марта Росконмадзор заблокировал доступ к соцсети Instagram на территории России по требованию Генпрокуратуры РФ.