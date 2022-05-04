Россия заняла 155-е место в ежегодном рейтинге свободы слова международной правозащитной организации «Репортеры без границ». Как сообщает Forbes, страна потеряла пять позиций по сравнению с прошлым годом — РФ находится в списке 28 стран с «очень тяжелым состоянием» свободы прессы.

На оценку повлияли включения российских изданий и журналистов в список иностранных агентов, принятие закона о фейках, касающихся действий российских военных за рубежом, и блокировка независимых СМИ. Среди стран с «очень тяжелым состоянием» свободы прессы также Белоруссия (153-е место), Азербайджан (154-е), Афганистан (156-е) и Пакистан (157-е).

Всего в рейтинге представлены 180 государств. Пятерку лидеров составляют Норвегия, Дания, Швеция, Эстония и Финляндия.

По данным «Репортеров без границ», с 1 января 2022 года во всем мире было убито 27 журналистов и два сотрудника СМИ, а 463 журналиста и 19 сотрудников СМИ находятся в тюрьме. Как отмечают в организации, в России на данный момент 13 журналистов находятся в тюрьме.