Россиянам могут разрешить использовать любые методы для обороны собственного дома

В Госдуме задумались над тем, чтобы разрешить использовать любые методы при защите себя и своих близких, если преступник проникает в жилище. Об этом сообщают “Известия“.

Как отметил автор законопроекта, депутат ЛДПР Ярослав Нилов, недопустимо, чтобы человек, который защищал свою жизнь и свой дом, сам оказывался на скамье подсудимых.

Депутаты считают, что действуя по принципу “Мой дом — моя крепость“, россиянам нужно разрешить использовать любые методы при защите своего дома.

Авторы инициативы отметили, что защищающийся сейчас должен оценивать возможные последствия своих действий, в то время как у преступника нет никаких ограничений.

Мнение депутатов об этой инициативе разделилось, но, как отметили в ЛДПР, нашлись и те, кто готов её поддержать.