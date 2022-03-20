Россияне, которые потеряли работу, смогут получить социальный контракт

При помощи соцконтракта можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство и устроиться на работу

20 марта 2022, 16:24, Илья Звягинцев

Россияне, которые потеряли работу, смогут получить поддержку от государства при помощи социальных контрактов. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта.

Отмечается, что при помощи социальных контрактов можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство и устроиться на работу.

Ранее сообщалось, что предприниматели, которые будут принимать на работу молодёжь, смогут получать субсидии.

Российские компании, которые принимают на работу молодёжь, получат государственную поддержку

Российские компании, которые принимают на работу молодёжь, получат государственную поддержку

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