Россияне, которые потеряли работу, смогут получить социальный контракт

Россияне, которые потеряли работу, смогут получить поддержку от государства при помощи социальных контрактов. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения социального контракта.

Отмечается, что при помощи социальных контрактов можно пройти переобучение, открыть своё дело, развить личное подсобное хозяйство и устроиться на работу.

Ранее сообщалось, что предприниматели, которые будут принимать на работу молодёжь, смогут получать субсидии.