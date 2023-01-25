Россияне уверены, что высшее образование – гарантия хорошей зарплаты

Лишь каждый десятый считает, что зарплата не зависит от образования

25 января 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

Почти половина (47%) жителей России считают, что высшее образование гарантирует выпускнику высокооплачиваемую работу в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.

17% уверены, что среднее специальное образование надёжнее в вопросе получения в будущем хорошей зарплаты. Столько же человек сказали, что среднее специальное и высшее образование в равной степени дают шансы на высокооплачиваемую работу.

12% считают, что ни то ни другое образование не является гарантом хорошей зарплаты в будущем.

Опрос проведён 22 января среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.