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Россияне уверены, что высшее образование – гарантия хорошей зарплаты

Лишь каждый десятый считает, что зарплата не зависит от образования

25 января 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Почти половина (47%) жителей России считают, что высшее образование гарантирует выпускнику высокооплачиваемую работу в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.

17% уверены, что среднее специальное образование надёжнее в вопросе получения в будущем хорошей зарплаты. Столько же человек сказали, что среднее специальное и высшее образование в равной степени дают шансы на высокооплачиваемую работу.

12% считают, что ни то ни другое образование не является гарантом хорошей зарплаты в будущем.

Опрос проведён 22 января среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

 

Комментарии 2

  • ошибочное суждение
    25 января, Гость   Ответить
  • В одну контору по продаже одеколонов, лет 15 назад, в операторы брали только с высшим образованием А потом папа дочке контору подарил и щас уже и с начальным образованием и с плоскостопием пожалуйста И папу скоро в дом престарелых свезут, а оттуда в крематорий...
    25 января, Гость   Ответить
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