Россияне уверены, что высшее образование – гарантия хорошей зарплаты
Лишь каждый десятый считает, что зарплата не зависит от образования
25 января 2023, 15:51, ИА Амител
Фото: amic.ru
Почти половина (47%) жителей России считают, что высшее образование гарантирует выпускнику высокооплачиваемую работу в будущем, сообщает РИА Новости со ссылкой на ВЦИОМ.
17% уверены, что среднее специальное образование надёжнее в вопросе получения в будущем хорошей зарплаты. Столько же человек сказали, что среднее специальное и высшее образование в равной степени дают шансы на высокооплачиваемую работу.
12% считают, что ни то ни другое образование не является гарантом хорошей зарплаты в будущем.
Опрос проведён 22 января среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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