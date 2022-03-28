Российская соцсеть «Россграм» не запустилась в обещанный срок

Приложение «Россграм» не заработало в запланированный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщалось, что сеть «Россграм» планируется запустить 28 марта в 12:40 сначала для партнёров (СМИ, спонсоры, инвесторы), затем для блогеров и в апреле для остальных пользователей. На данный момент приложение не запущено. К настоящему времени на официальной странице социальной сети «ВКонтакте» 61 тысяча подписчиков, а в мессенджере Telegram — 113 тысяч.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков отметил, у него «есть серьёзные сомнения» в проекте.

«Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь основатель Telegram имеет филологическое образование, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было», — сказал Зыков.

Кроме того, отмечает эксперт, есть ряд вызывающих вопросы косвенных моментов, например, лендинг — веб-страница для сбора контактных данных целевой аудитории — запущен на бесплатном и простом конструкторе сайтов. Помимо этого, отметил собеседник агентства, домен был зарегистрирован лишь за несколько дней до анонса.