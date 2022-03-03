Российских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине
Сначала МПК принял решение о допуске атлетов, однако после первых отказов со стороны иностранцев решение изменили
3 марта 2022, 10:14, Илья Звягинцев
Международный паралимпийский комитет изменил своё решение и отстранил сборную России от участия в Паралимпийских играх. Об этом сообщает Associated Press.
Напомним, ранее МПК заявил о том, что российских паралимпийцев всё-таки допустят до соревнований, несмотря на то, что представители иностранных организаций были против.
После этого спортсмены других сборных стали заявлять о том, что они не будут выходить на старты с россиянами. Учитывая это, МПК изменил своё решение и отстранил россиян от участия в Паралимпиаде.
Отметим, что на данный момент атлеты уже находятся в Китае.
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