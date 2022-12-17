Росстат рассчитал индекс оливье и селедки под шубой

Основное подорожание пришлось на зелёный горошек, огурцы, селёдку и майонез

17 декабря 2022, 09:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Росстат рассчитал среднюю стоимость традиционных «гостей» на новогоднем столе — салатов оливье и сельди под шубой. Как сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, с ноября 2021 по ноябрь 2022 года стоимость ингредиентов для приготовления блюд в среднем по стране выросла на 8,53% для оливье и на 5,52% — для сельди под шубой.

По версии Росстата, оливье готовят из 400 граммов варёной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов консервированного зелёного горошка, четырёх куриных яиц, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука. Для заправки требуется 200 граммов майонеза.

Среди перечисленных продуктов сильнее всего подорожали зелёный горошек и огурцы — на 17,94%. Майонез прибавил в цене 14,41%, а варёная колбаса стала дороже на 7,83%. Однако у некоторых ингредиентов стоимость стала меньше. Снижение отмечается у куриных яиц и овощей, а картофель и вовсе ощутимо упал в цене — на 33,26%. В среднем четыре порции обойдутся в 480,69 рубля.

Расчёт стоимости сельди под шубой по следующему рецепту: 350 граммов солёной сельди, два куриных яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свёклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза. Стоимость всех продуктов составляет 224,68 рубля. На удорожание салата повлияли сельдь (рост цены на 18,38%) и майонез. Все остальные ингредиенты подешевели.