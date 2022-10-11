Ростовская область получила новое мобилизационное задание через восемь дней после выполнения предыдущего

Областные власти уже отчитались о том, что начали выполнять полученную задачу

11 октября 2022, 21:05, Илья Звягинцев

Ростовская область получила новое мобилизационное задание и приступила к его выполнению. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — написал Голубев.

Он добавил, что за соблюдением всех процедур будут следить представители военной прокуратуры, которых включили в составы призывных комиссий.

Отметим, что 3 октября власти Ростовской области сообщали о том, что регион выполнил мобилизационное задание Минобороны.

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