Ростовская область получила новое мобилизационное задание через восемь дней после выполнения предыдущего
Областные власти уже отчитались о том, что начали выполнять полученную задачу
11 октября 2022, 21:05, Илья Звягинцев
Ростовская область получила новое мобилизационное задание и приступила к его выполнению. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.
«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — написал Голубев.
Он добавил, что за соблюдением всех процедур будут следить представители военной прокуратуры, которых включили в составы призывных комиссий.
Отметим, что 3 октября власти Ростовской области сообщали о том, что регион выполнил мобилизационное задание Минобороны.
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