Ростовская область получила новое мобилизационное задание через восемь дней после выполнения предыдущего

Ростовская область получила новое мобилизационное задание и приступила к его выполнению. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

«Ростовская область получила новое мобилизационное задание, к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии», — написал Голубев.

Он добавил, что за соблюдением всех процедур будут следить представители военной прокуратуры, которых включили в составы призывных комиссий.

Отметим, что 3 октября власти Ростовской области сообщали о том, что регион выполнил мобилизационное задание Минобороны.