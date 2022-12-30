«Росводоканал Барнаул» заключил два концессионных соглашения

Компания намерена значительно улучшить качество коммунальных услуг и сократить риск возникновения нештатных ситуаций

30 декабря 2022, 16:40, ИА Амител

Фото: freepik.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Вячеслав Франк и генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго 30 декабря подписали два концессионных соглашения. Первым документом утвердили трансформацию действующего договора аренды городской системы водоснабжения и водоотведения. В рамках второго водоканалу передали в управление структуру ВиВ в поселках Научный городок, Казенная Заимка, Землянуха и Березовка и селе Гоньба.

Трансформация арендных отношений в концессию предполагает долгосрочное партнерство — соглашение заключается на 49 лет. Планируемый объем инвестиций — 36 млрд рублей (отметим, что здесь привлекут средства Фонда национального благосостояния в размере 600 млн рублей). Такие меры позволят значительно улучшить работу системы водоснабжения и водоотведения в краевой столице и пригороде.

«Среди ключевых задач на ближайший год — строительство водовода диаметром 500 мм вдоль улицы Трактовой, что позволит обеспечить доступ к очищенной речной воде жителям поселка Октябрьского. Кроме того, мы уже приступили к работам на Змеиногорском тракте — до августа 2023 года более 1000 метров водопроводной сети диаметром 300 мм будут заменены на новые с увеличением диаметра трубы до 450 мм. Замена этого участка водовода повысит надежность системы водоснабжения в нагорной части Барнаула, а также обеспечит необходимый потребителям объём воды с учетом подключения строящихся домов», — рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

В течение 15-летнего периода действия концессионного соглашения в отношении коммунальных систем поселков Ленинского района, «Росводоканал Барнаул» намерен значительно улучшить качество коммунальных услуг и сократить риск возникновения нештатных ситуаций. Планируемый объем инвестиций за это время превысит 970 млн рублей.

«В поселках Ленинского района были установлены тарифы значительно ниже городского, и как мы видим, невысокая плата за воду привела к системным проблемам с коммуникациями. По результатам обследования износ коммунальной инфраструктуры находится на критическом уровне, а в воде, добываемой из подземных источников, зафиксирован высокий уровень содержания железа и марганца. Отмечу, что мы уже подготовили перечень первоочередных мероприятий по повышению качества воды. Кроме того, мы запланировали создание централизованной системы водоотведения в Научном городке — стоки с этой территории будут транспортировать на очистные сооружения Барнаула», — добавил Андрей Полюго.

Напомним, в Барнауле водоканал заключил первый договор концессии еще в 2020 году — тогда компании передали в управление поселок Новомихайловка и пригородные территории Центрального района (а именно Центральный, Бельмесево, Черницк, Ягодное, Мохнатушка и Лебяжье). С 1 января 2022 года тариф этих населенных пунктов приравняли к городскому.

Концессия — форма государственно-частного партнерства (ГЧП), предусматривающая передачу государственного или муниципального имущества на определенный срок частному инвестору, который должен осуществить строительство (реконструкцию) переданного имущества и имеет право получать доход от его использования.

ООО «Барнаульский водоканал»

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