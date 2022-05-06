В Барнауле прошла репетиция торжественного Парада в честь Дня Победы
Перекрытую часть проспекта Ленина уже открыли для движения
6 мая 2022, 21:30
Репетиция торжественного парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в Барнауле. «Тренировка» прошла на площади Советов и нечетной стороне проспекта Ленина, которую перекрыли с 18:00 до 21:00.
Напомним, что основной парад состоится в 10:00 9 мая. Некоторые воинские части, которые раньше участвовали в подобных мероприятиях, в 2022 году заняты в спецоперации, уточнили в городской администрации. Тем не менее в мероприятии примут участие более тысячи военных.
Парад, салют, «Бессмертный полк». Как пройдет День Победы в Барнауле в 2022 году?
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