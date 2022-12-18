Рубцовчане пожаловались на опасные колеи на дорогах города

По словам автомобилистов, из-за неубранных дорог постоянно возникают опасные ситуации

18 декабря 2022, 15:54, Илья Звягинцев

Кадр из видео

Рубцовские автомобилисты обратились к дорожникам. Пост опубликовали в сообществе «Инцидент Рубцовск».

«Когда будут приведены в порядок городские улицы? Когда будет „срезана“ колея по основным дорогам? Сколько ещё должно произойти ДТП, чтобы всё было приведено в соответствии с нормативами?» — написал автор обращения.

Автовладелец отметил, что опасные колеи есть на следующих улицах: Зорге, Заводская, Полевая, Оросительная, Садовый.

По словам горожанина, это далеко не весь список улиц с колеями.