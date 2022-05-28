Рубцовские герои: прохожие спасли мать с двумя детьми от пожара в Алтайском крае

В Алтайском крае прохожие спасли маму с двумя малолетними детьми от пожара и помогли потушить возгорание у соседей. Как сообщает Mash Siberia, дом вспыхнул на улице Пролетарской, 308, в Рубцовске.

Хозяевам дома было не до происшествия, поскольку они уже были пьяны. Из-за сильного ветра огонь уже почти перекинулся к соседке — матери-одиночке Ольге с двумя детьми, трёхлетним и шестилетним. К счастью, мимо проезжала компания из четырёх ребят: Никиты, Серёжи, Ани и Даши.

Они не стали дожидаться спасателей и перелезли через забор. Сергей расчистил подход к дому для пожарных, а после выбил доски из забора, чтобы им проще было пробраться к строению.

Никита с девчонками разбудили мирно спящую Ольгу и вынесли детей из задымлённых комнат. А когда приехали спасатели, компания помогла подключаться к гидранту и протягивала пожарным шланги. Дом Ольги остался цел.