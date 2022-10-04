Рыжий зверь с куриной лапой бегал по барнаульскому садоводству, пока не упал в траву
Лиса совсем не боялась людей и, застыв на месте, немного попозировала на камеру
4 октября 2022, 14:51
В Барнауле в садоводческом товариществе «Алтайские зори» заметили лису. Об этом рассказал подписчик amic.ru.
«Ну вот, ещё и лисы нам не хватало. Нашла куриную лапку и жуёт её, и совсем людей не боится», — отметил барнаулец на видео.
Ранее в Алтайском крае нашли замёрзшую лису, которая «на ходу превратилась в кусок льда».
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