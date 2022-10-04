Рыжий зверь с куриной лапой бегал по барнаульскому садоводству, пока не упал в траву

В Барнауле в садоводческом товариществе «Алтайские зори» заметили лису. Об этом рассказал подписчик amic.ru.

«Ну вот, ещё и лисы нам не хватало. Нашла куриную лапку и жуёт её, и совсем людей не боится», — отметил барнаулец на видео.

Ранее в Алтайском крае нашли замёрзшую лису, которая «на ходу превратилась в кусок льда».