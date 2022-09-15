РЖД купят 30 новых вагонов для пригородных поездов на Алтае и запустят новый маршрут до Славгорода

Компания РЖД закупила 30 вагонов на теплотяге, которые пополнят парк предприятия «Алтайпригород». В планах компании полностью обновить вагоны на таких популярных маршрутах, как «Калина Красная», «Просторы Алтая» и «Восток». Кроме того, в 2023 году запустят рейс из Барнаула до Славгорода. Сейчас Минтранс совместно с РЖД решают, какое название дать будущему маршруту, сообщил amic.ru заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин.

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Прочее Туристический маршрут. Поезд из Барнаула до Ярового планируют запустить к лету 2023 года

С начала 2022 года «Алтайпригород» перевёз более 5,7 миллиона человек. Пассажиропоток после пандемии коронавируса начал восстанавливаться и, по словам Коровина, предприятие работает в плюс. За последние несколько месяцев в Алтайский край поступило четыре новых вагона. Ещё 26 пришли в регион в последние дни и в ближайшее время их продемонстрируют губернатору Виктору Томенко. Техника будет курсировать по популярным пригородным маршрутам: «Калина Красная», «Просторы Алтая», а также «Восток». Сейчас идёт работа над новым расписанием, а вагоны ставят на учёт. В частности, в 2023 году планируется запустить рейс из Барнаула до Славгорода. Маршрут пройдёт через семь районов региона. Время в пути составит около 6 часов 30 минут.

Также в Алтайском крае до конца года закупят два электропоезда, которые будут ходить из Барнаула до станций Заринск и Черепаново.