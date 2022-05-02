С 2 по 6 мая СГК перекроет движение на перекрестке в центре Барнаула

С 2 по 6 мая СГК перекроет движение на перекрёстке проспекта Комсомольского и улицы Молодёжной в Барнауле. Как сообщает пресс-служба компании, в это время у части жителей также будет отключена горячая вода.

«При переходе дороги на данном участке нет возможности смонтировать обводную линию. Решение провести работы в этот период согласовано с администрацией города и объясняется необходимостью открыть движение на участке в период праздничных мероприятий на 9 мая», — отметили в СГК.

Под отключение попадут 64 многоквартирных и 41 частный дом, один детский сад и девять школ в переулках Некрасова, Трудовом, на бульварах 9 Января и Обском, проспектах Комсомольском, Сибирском, Ленина, улицах Димитрова, Карла Маркса, Кирова, Коммунальной, Культурной, Молодёжной, Папанинцев, Партизанской, Песчаной, Путиловской и других. Полный список можно найти в этом документе.