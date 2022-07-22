С кондиционером и бесшумный. Какие новые троллейбусы получит Рубцовск и почему они не достались Барнаулу

Алтайский Минтранс определился с поставщиком троллейбусов для Рубцовска. Пять новых машин на электротяге, по данным портала Госзакупок, будут выпущены вологодским предприятием ООО «Торговый дом «Транс-Альфа». За новые троллейбусы краевые власти заплатят около 91,7 миллиона рублей (18,3 млн — за одну машину), хотя изначально максимальная цена контракта была 122 млн. Рассказываем, какие вологодские троллейбусы поступят в ближайшие месяцы в Рубцовск и почему они не достались Барнаулу.

Какие троллейбусы купили для Рубцовска?

Завод «Транс-Альфа» расположен в Вологде и занимается производством электротранспорта на протяжении 25 лет. Как указано на сайте компании, на заводе производят троллейбусы «Авангард», которые как раз и поступят в Рубцовск. Троллейбусы выпускаются в двух вариантах комплектации. Первая оснащена аварийным автономным ходом до 500 м, а вторая — с динамической подзарядкой и увеличенным автономным ходом до 30 км. Какой из вариантов поставят Барнаулу, пока неизвестно. В любом случае, обе модели не особо отличаются друг от друга.

В каждой предусмотрено от 30 мест для сидения, всего же они вмещают до 107 пассажиров. Внутри троллейбуса установлен кондиционер, мягкие кресла, есть поручни. Водительское место оборудовано по современным требованиям в области экологичности, безопасности и надежности. Тип кузова — несущий с увеличенной конструктивной жесткостью и интегрированной рамой, что положительно сказывается на управляемости троллейбуса, а также обеспечивает более низкий уровень вибраций. Обшивка бортов и крыши выполнена из оцинкованного цельнотянутого листа. Заказчик утверждает, что троллейбусы полностью бесшумные. Отметим, что ранее вологодский завод уже делал крупные заказы для Санкт-Петербурга.

Поступят пять троллейбусов в Рубцовск в начале осени. И сразу же выйдут на линию.

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Общество Почему городам Алтая вдруг дали миллиард на новый транспорт и сколько трамваев на них купят?

А почему Барнаулу не купили такие троллейбусы?

Дело в том, что для краевой столицы купят 12 новых трамваев. В настоящее время принимаются заявки на поставку этой техники, после чего будет объявлен аукцион. Они должны прибыть в Барнаул в начале осени.

Почему вообще покупают новые трамваи и троллейбусы?

Потому что электрический транспорт в крае уже очень-очень устарел. Поэтому из краевого бюджета в 2022 году выделили миллиард рублей на обновление общественного транспорта в крупных городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске.