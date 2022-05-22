С моста на Новом рынке пропали лебеди

С моста на Новом рыке пропали лебеди. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

По информации горожан, конструкции на самогрузе увезли в район ТЦ «Волна». Люди предположили, что свалок в этом месте нет и сделали вывод о том, что лебедей увезли на длительное хранение.

Напомним, что 16 мая в Барнауле депутаты гордумы решали судьбу самодельных лебедей, украшающих трубу тепломагистрали, идущей вдоль реконструируемого моста на проспекте Ленина. Будут ли возвращать обратно на мост эти арт-объекты или нет, до сих пор неясно.

На выездном совещании присутствовали народные избранники Марина Понкрашёва и Лариса Белькова, а также председатель молодёжного парламента города Николай Савинский. Они пришли к мнению, что место жительства лебедям, которых придётся убрать с трубы во время ремонта моста, должны выбрать барнаульцы.