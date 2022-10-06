С предельным дефицитом. Краевое правительство одобрило проект бюджета на 2023 год

Общий объём доходов бюджета Алтайского края на 2023 год планируется в сумме 139,818 млрд рублей, расходов — 153,3 млрд. Дефицит составит 14,5 млрд рублей. Все цифры пока носят предварительный характер, они должны «подрасти» после того, как будет рассмотрен федеральный бюджет и определены меры дополнительной финансовой поддержки для регионов. Проект краевого бюджета в первом чтении рассмотрят депутаты АКЗС на ближайшей сессии, пока же документ одобрили на заседании краевого правительства. Оно прошло 6 октября.

«Наши финансовые возможности год от года растут, несмотря на текущую экономическую ситуацию. В настоящее время мы работаем в условиях высокой неопределённости. Перед нами стоят новые задачи и необходимость решения новых вопросов», — отметил губернатор Виктор Томенко.

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По словам министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, проект бюджета сформирован в соответствии с основными приоритетами. В их числе увеличение зарплаты бюджетников, выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона, реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, а также участие в федеральных проектах по привлечению инвестиций.

По словам Ситникова, налоговые и неналоговые доходы на 2023 год запланированы на уровне 77,351 млрд рублей, что на 14% выше первоначального бюджета на текущий год. Безвозмездные поступления на 2023 год предусмотрены в сумме 62,467 млрд. «В настоящее время не весь объём финансовой помощи из федерального бюджета распределён бюджету Алтайского края проектом закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период. Дополнительный объём средств будет известен только ко второму чтению федерального закона о бюджете», — сообщил министр.

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Добавим, в следующем году в Алтайском крае предусмотрена индексация зарплаты для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента. Зарплата вырастет на 8,7% с 1 января. Кроме того, бюджетников, на которых не распространяется действие указов, и государственных гражданских служащих Алтайского края ждёт повышение зарплаты на 5,5% с 1 октября 2023 года. Размеры социальных выплат в крае будут проиндексированы на 5,5% с 1 января 2023 года, а по отдельным выплатам увеличены, исходя из установленного прожиточного минимума на детей. Будет произведена индексация на уровень роста тарифов ЖКУ социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено увеличение размеров ЕДВ на предоставление мер социальной поддержки педагогам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.

Сохраняются все виды финансовой помощи муниципалитетам на исполнение местных полномочий. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов будет увеличена на 500 млн рублей и составит 2,4 млрд. Предусмотрена компенсация превышения индекса платы граждан за коммунальные услуги, уголь для населения.

Проект закона о краевом бюджете на 2023-2025 год внесут в АКЗС 11 октября.