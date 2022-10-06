С предельным дефицитом. Краевое правительство одобрило проект бюджета на 2023 год
Параметры главного финансового документа будут увеличены за счёт дотаций из федерального бюджета
Общий объём доходов бюджета Алтайского края на 2023 год планируется в сумме 139,818 млрд рублей, расходов — 153,3 млрд. Дефицит составит 14,5 млрд рублей. Все цифры пока носят предварительный характер, они должны «подрасти» после того, как будет рассмотрен федеральный бюджет и определены меры дополнительной финансовой поддержки для регионов. Проект краевого бюджета в первом чтении рассмотрят депутаты АКЗС на ближайшей сессии, пока же документ одобрили на заседании краевого правительства. Оно прошло 6 октября.
«Наши финансовые возможности год от года растут, несмотря на текущую экономическую ситуацию. В настоящее время мы работаем в условиях высокой неопределённости. Перед нами стоят новые задачи и необходимость решения новых вопросов», — отметил губернатор Виктор Томенко.
По словам министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, проект бюджета сформирован в соответствии с основными приоритетами. В их числе увеличение зарплаты бюджетников, выполнение всех социальных обязательств перед жителями региона, реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, а также участие в федеральных проектах по привлечению инвестиций.
По словам Ситникова, налоговые и неналоговые доходы на 2023 год запланированы на уровне 77,351 млрд рублей, что на 14% выше первоначального бюджета на текущий год. Безвозмездные поступления на 2023 год предусмотрены в сумме 62,467 млрд. «В настоящее время не весь объём финансовой помощи из федерального бюджета распределён бюджету Алтайского края проектом закона о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период. Дополнительный объём средств будет известен только ко второму чтению федерального закона о бюджете», — сообщил министр.
Добавим, в следующем году в Алтайском крае предусмотрена индексация зарплаты для отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов президента. Зарплата вырастет на 8,7% с 1 января. Кроме того, бюджетников, на которых не распространяется действие указов, и государственных гражданских служащих Алтайского края ждёт повышение зарплаты на 5,5% с 1 октября 2023 года. Размеры социальных выплат в крае будут проиндексированы на 5,5% с 1 января 2023 года, а по отдельным выплатам увеличены, исходя из установленного прожиточного минимума на детей. Будет произведена индексация на уровень роста тарифов ЖКУ социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг. Предусмотрено увеличение размеров ЕДВ на предоставление мер социальной поддержки педагогам и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.
Сохраняются все виды финансовой помощи муниципалитетам на исполнение местных полномочий. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских округов будет увеличена на 500 млн рублей и составит 2,4 млрд. Предусмотрена компенсация превышения индекса платы граждан за коммунальные услуги, уголь для населения.
Проект закона о краевом бюджете на 2023-2025 год внесут в АКЗС 11 октября.