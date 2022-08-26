Салют, «Вайнах» и местные артисты. Как пройдёт День Барнаула в 2022 году?

3 сентября Барнаул отметит свой 292-й день рождения. В честь Дня города в краевой столице пройдут выставки, фестивали национальных культур, концерты и салют. Рассказываем, как пройдёт день рождения краевой столицы.

Что интересного посмотреть на улице Мало-Тобольской?

Главными темами дня рождения станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу статуса «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России.

На улице Мало-Тобольской в границах проспектов Ленина и Социалистического планируют провести мастер-классы, дегустации, интерактивный розыгрыш подарков и многое другое. Территорию поделят на зоны. На барнаульском Арбате пройдут выставка-продажа продукции Алтайского края и уличной еды, арт-выставка современного искусства, мастер-классы от шеф-поваров предприятий общественного питания, дегустационное представление, детская анимационная программа, интерактивное шоу и другие мероприятия.

А ещё для жителей Барнаула организуют квест по знаковым местам краевой столицы. В современной зоне состоится соревнование по граффити, к которому привлекут не менее трёх художников: они распишут символами города деревянные щиты. Конечно, празднование Дня города не обойдётся без концерта. Для выступления артистов на Мало-Тобольской развернут сцену со светодиодным экраном.

Праздник на Арбате начнётся в 10 утра.

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Вопрос дня Когда в Барнауле День города в 2022 году и как его будут праздновать?

Какие мероприятия пройдут на площади Сахарова?

Основной площадкой празднования Дня города традиционно станет площадь Сахарова. Там установят сцену, на которой в 14:00 стартует концертная программа творческих коллективов города. В 17:00 горожане смогут посмотреть молодёжную праздничную программу «Барнаул — студенческий, молодёжный, творческий!». Здесь же — на Сахарова — пройдёт финал конкурса красоты «Мисс Барнаул — 2022». Далее с 19:00 до 20:30 на сцене будет выступать коллектив ГУ МВД России по Алтайскому краю. Кульминацией празднования Дня города станет большой концерт лучших барнаульских артистов и музыкантов. Он завершится в 22:00.

А какая-нибудь звезда выступит на Сахарова?

Нет. В этом году снова День города отметят без известных артистов.

Вообще-вообще никакой известный артист не приедет?

Не совсем так. В честь праздника в Барнауле 3 сентября выступит ансамбль национального танца Чеченской Республики «Вайнах». Концерт пройдёт в ДК города Барнаула. «Вайнах» — известный в стране коллектив.

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Общество Где в Барнауле пройдёт салют в День города и когда его смотреть?

Что ещё интересного посмотреть на День города?

Ещё одной площадкой с массовыми мероприятиями станет парк «Центральный». Здесь пройдёт фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём». А ещё гостей ждёт выставка «Город мастеров» и праздничная программа «Ты, сердце Барнаула — Центральный наш район». В парке «Лесная сказка» состоится концерт, на котором выступят вокальные, хореографические и театральные коллективы. Также небольшие концерты пройдут во всех районах краевой столицы.

В 2022 году на празднике впервые проведут масштабную ярмарку малых производств. Она пройдёт в парке «Изумрудный» с 9 до 19 часов. Гостей также ждут конкурсы, игры, мастер-классы, квест и выступление творческих коллективов, которые покажут музыкальные, танцевальные и цирковые номера.

А салют будет?

Да, как же без него! Его можно посмотреть на площади Сахарова. Начало в 22:00. Кроме того, небольшие фейерверки пройдут во всех четырёх районах Барнаула.

Если мне хочется провести День города за занятием спортом?

Тогда 3 сентября — идеальный для вас день. В 10 утра на площади Сахарова начнётся спортивный праздник. Любители баскетбола смогут поучаствовать в уличном турнире 3х3. Более 30 спортивных школ, клубов, федераций представят мастер-классы, показательные выступления спортсменов и тренеров. А на сцене, которую установят на Сахарова, будут награждать юных спортсменов, пройдёт марафон фитнес-центров и тренажёрных залов Барнаула, покажут современные направления тренировок. Также в городе состоятся турниры по настольному теннису, шахматам.

На территории Старого базара пройдёт большой турнир по ММА, в котором выступят лучшие российские бойцы.