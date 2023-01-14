Санкт-Петербург зимой: что посетить туристу в первую очередь

Рассказываем об особенностях зимнего туризма в культурной столице

14 января 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: freepik.com

Около 7 млн туристов посетило Северную столицу в 2022 году, что существенно превысило показатели предыдущих "ковидных" годов. В Санкт-Петербург приезжают со всех уголков страны, немало здесь туристов и из Барнаула. Также в 2022 году город был признан абсолютным лидером страны по количеству мест для культурно-познавательного туризма. Почти все экскурсии СПБ доступны круглый год, но ниже мы расскажем, куда стоит отправиться в первую очередь, если ваш отпуск выпал на холодное время года.

Об особенностях зимнего туризма

Большая часть городских музеев расположены не обособленно, а как часть дворцово-парковых комплексов. Конечно, гулять по ним комфортнее в тёплое время года, но именно зимой у туристов появляется возможность уделить максимум времени изучению культурных богатств города. Немаловажный бонус – отсутствие очередей и большого количества людей.

Зима – лучшее время для любителей театра. В пик сезона свои двери распахивают классические, драматические, музыкальные театры, а также театры многих других направлений. Летом большинство из них закрыты или гастролируют.

Выставки, концерты и прочие культурные мероприятия в холодное время года также проходят повсеместно. Купить билеты сейчас можно из любой точки земли, поэтому вам остаётся лишь своевременно изучить городскую афишу.

Пешие прогулки по историческому центру прекрасны даже зимой. Конечно, нужно запастись тёплой одеждой и обувью, но в любой момент вы сможете согреться в многочисленных кофейнях и ресторанчиках. Дворцовая и Сенатская площади, Невский проспект, Дворцовая набережная, Мойка и Фонтанка – сюда туристы приходят в первую очередь. Здесь можно сделать множество атмосферных фото.

Зимние развлечения

Если вы привыкли отдыхать активно, то зимой в Санкт-Петербурге мы рекомендуем посетить:

1. Катки. Музыка, стильное освещение, пункты проката и обогрева и собственные развлекательные программы – всё это вы найдёте на питерских открытых и крытых ледовых площадках.

2. Тематические площадки – зоопарки, цирки, океанариум, детские театры, музеи и многое другое. Поскольку мы говорим о зимнем туризме, отдельно выделим "Парк сказок" в ПКиО им. Бабушкина. Здесь работает каток, снежные самокаты, лыжи, зимний картинг, финские сани, ледовая горка и многое другое.

3. Музей "Гранд Макет Россия" стоит посетить, вне зависимости от того, в какое время года вы путешествуете. Это уникальная возможность увидеть всю Россию как на ладони.

Осмотреть все красоты города за короткий период времени невозможно, поэтому мы рекомендуем составить примерную программу поездки и отметить на карте те места, которые вы хотите посетить в первую очередь. Также стоит заранее выбрать наиболее интересные именно для вас и вашей семьи экскурсии.

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