Сайт АКЗС подвергся DDos-атаке

Официальный сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания подвергся DDos-атаке. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе парламента.

Специалистам удалось частично устранить проблему. Из здания АКЗС на интернет-ресурс уже можно войти. Работы продолжаются.

В АКЗС добавили, что в ближайшее время сайт парламента планируют перенести на новую платформу, что повысит уровень его защиты.

Отметим, что недоступен на данный момент и портал регионального правительства. Это объясняют проведением технических работ.

В СМИ сообщают, что атакам подверглись сайты заксобраний в разных регионах Сибири.