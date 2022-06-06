Сайт АКЗС подвергся DDos-атаке
Специалисты работают над устранением проблемы
6 июня 2022, 17:19, Илья Звягинцев
Официальный сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания подвергся DDos-атаке. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе парламента.
Специалистам удалось частично устранить проблему. Из здания АКЗС на интернет-ресурс уже можно войти. Работы продолжаются.
В АКЗС добавили, что в ближайшее время сайт парламента планируют перенести на новую платформу, что повысит уровень его защиты.
Отметим, что недоступен на данный момент и портал регионального правительства. Это объясняют проведением технических работ.
В СМИ сообщают, что атакам подверглись сайты заксобраний в разных регионах Сибири.
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