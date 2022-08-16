Сбер предупреждает о новом виде кибермошенничества

Новый вид мошенничества сейчас активно развивается в России — обман через покупки в интернете. Но популярность сохраняют и стандартные «с вашей карты кто-то снимает деньги» и «родственник попал в беду». Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Суть обмана такая: некий продавец некоего товара на интернет-площадке обращается к покупателю и просит приобрести его товар за совсем небольшую сумму, обещает тут же вернуть деньги, да и ещё и дать немного сверху. Объясняет это необходимостью поднять свой рейтинг.

«И люди покупаются, потому что мошенник возвращает деньги и даже больше — плюс 4-5%. Человек видит, что за счёт оказания помощи такому „продавцу“ он даже немного зарабатывает. В какой-то момент его вовлекают в покупку более дорогостоящих предметов, но вдруг это останавливается, как карточный домик, и клиент несёт большие убытки», — пояснил Станислав Кузнецов.

Схема набирает обороты. Растёт и общий объём кибермошенничества, рассказал топ-менеджер Сбера. В первые два месяца 2022 года прирост был 10-15%. После начала специальной военной операции показатели телефонного мошенничества (основной тип киберобмана) буквально рухнули, и были на нулевом уровне почти месяц. В конце марта опять пошёл рост, который почти достиг показателей начала года.

В том числе и за счёт уже «классических» вариантов незаконного получения денег. Один — через «правоохранительные органы»: когда вам звонят и якобы просят оказать помощь следствию, прокуратуре, полиции, ФСБ или «выручить родственника из беды». Второй — «на вас оформили кредит».

В Сбере в очередной раз напоминают: не стоит разговаривать с теми, кто звонит и сообщает о блокировке вашей карты и факте оформления кредита на ваше имя, сразу кладите трубку и перезванивайте в свой банк по номеру горячей линии (в Сбере это 900).

Впрочем, и рычагов для борьбы с мошенниками становится всё больше и больше.

«У нас достаточно инструментов, чтобы не допустить таких ситуаций. Нашей службе кибербезопасности удаётся вернуть деньги клиентов Сбера, которые они по непониманию перевели мошенникам, в 99 случаев из 100. По нашим данным, клиенты Сбера более защищены, чем клиенты многих других банков. Сейчас по телефонному мошенничеству мы на шестом месте. И это при том, что у нас клиентов больше всего — 110 млн человек», — подчеркнул Кузнецов.

Также Сбер выступает за предложение Центробанка о запрете онлайн-перевода дропперам, на счета граждан и компаний, через которые выводятся украденные деньги. Собственно в банке давно отработали все принципы такой работы и даже поделились опытом со всей банковской отраслью.