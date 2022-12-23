Сборщик ритуальных венков. Какие необычные специалисты нужны на Алтае и сколько им заплатят

От соискателей ожидают стрессоустойчивости, милосердия, чувства такта и аккуратности

23 декабря 2022, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В декабре барнаульцев приглашают возглавить пансионат для престарелых, собирать ритуальные венки и помогать кризисным семьям. О самых необычных специалистах, которых разыскивают в Алтайском крае, рассказали на портале «Зарплата.ру».

Сотрудника на сборку ритуальных венков ищут в Барнауле на зарплату до 25 000 рублей до вычета НДФЛ. После обучения от кандидатов ждут высокой скорости работы, а также стрессоустойчивости и аккуратности.

Техника-метеоролога приглашают в Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на зарплату 17 600 рублей и полную занятость. Подойдут кандидаты со средним профессиональным образованием. На этой должности предстоит заносить в электронные таблицы текущую погоду, печатать и передавать прогнозы погоды и штормовые предупреждения.

Тестовода ищет хлебокомбинат — с опытом работы для приготовления теста по рецептурам, для обеспечения необходимой температуры и кислотности и определения готовности. График работы: 2 в день — 2 в ночь — 4 выходных. Помимо зарплаты 31 000 — 32 000 рублей обещают полный соцпакет и бесплатное питание в столовой.

Директора пансионата для престарелых ищут для того, чтобы с нуля организовать работу, команду и обеспечить рентабельность предприятия. Нужен человек с высшим образованием, управленческим опытом, обладающий таким качеством, как милосердие. На начальном этапе директору предстоит зарабатывать 35 000 рублей, а после обеспечения 100% заполненности пансионата — 70 000.

Специалист по работе с семьями требуется в благотворительный фонд. В обязанности входят организация бытовой, материальной, юридической и моральной помощи одиноким матерям, многодетным семьям и детям-сиротам. Вакансия подойдёт социально активным людям, готовым к работе на благо общества, обладающим способностью к сопереживанию, чувством такта, желающим участвовать в судьбе детей и родителей, оказавшихся в кризисной ситуации. Информацию по зарплате сообщат на собеседовании.