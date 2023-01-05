Селёдка, сало, помидоры. Алтайский министр показала новогодние подарки, которые обрадовали её «до слёз»

Больше всего греют душу не сами презенты, а доброта дарителей, рассказала Наталья Оськина

05 января 2023, 13:06, ИА Амител

Фото: страница Натальи Оськиной "Вконтакте"

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина поделилась, какие самые необычные подарки получила на Новый год. Пост с фотографиями оригинальных презентов она опубликовала на своей странице во "ВКонтакте». Чиновница подчеркнула, что больше всего её поражает доброта людей.

В числе самых удивительных подарков Оськина назвала:

пакетик тыквенных семечек;

селёдку (очень вкусного посола, подчеркнула министр);

кусочек сала;

картину из шерсти.

Но самым оригинальным презентом чиновница выбрала банку маринованных помидоров. На неё даритель приклеил портрет Натальи Оськиной и подписал: «Самому лучшему министру».

Больше всего чиновницу, по её признанию, потрясли не сами подарки, а доброта дарителей.