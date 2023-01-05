Селёдка, сало, помидоры. Алтайский министр показала новогодние подарки, которые обрадовали её «до слёз»
Больше всего греют душу не сами презенты, а доброта дарителей, рассказала Наталья Оськина
05 января 2023, 13:06, ИА Амител
Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина поделилась, какие самые необычные подарки получила на Новый год. Пост с фотографиями оригинальных презентов она опубликовала на своей странице во "ВКонтакте». Чиновница подчеркнула, что больше всего её поражает доброта людей.
В числе самых удивительных подарков Оськина назвала:
- пакетик тыквенных семечек;
- селёдку (очень вкусного посола, подчеркнула министр);
- кусочек сала;
- картину из шерсти.
Но самым оригинальным презентом чиновница выбрала банку маринованных помидоров. На неё даритель приклеил портрет Натальи Оськиной и подписал: «Самому лучшему министру».
Больше всего чиновницу, по её признанию, потрясли не сами подарки, а доброта дарителей.
«Их открытость, доброта и желание радовать просто потрясает! Спасибо всем добрым людям за заботу, внимание и человеческое отношение! Это до слёз приятно», — написала глава Минсоцзащиты региона.
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