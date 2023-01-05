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Селёдка, сало, помидоры. Алтайский министр показала новогодние подарки, которые обрадовали её «до слёз»

Больше всего греют душу не сами презенты, а доброта дарителей, рассказала Наталья Оськина

05 января 2023, 13:06, ИА Амител

Фото: страница Натальи Оськиной
Фото: страница Натальи Оськиной "Вконтакте"

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина поделилась, какие самые необычные подарки получила на Новый год. Пост с фотографиями оригинальных презентов она опубликовала на своей странице во "ВКонтакте». Чиновница подчеркнула, что больше всего её поражает доброта людей.

В числе самых удивительных подарков Оськина назвала:

  • пакетик тыквенных семечек;
  • селёдку (очень вкусного посола, подчеркнула министр);
  • кусочек сала;
  • картину из шерсти.

Но самым оригинальным презентом чиновница выбрала банку маринованных помидоров. На неё даритель приклеил портрет Натальи Оськиной и подписал: «Самому лучшему министру».

Больше всего чиновницу, по её признанию, потрясли не сами подарки, а доброта дарителей.

«Их открытость, доброта и желание радовать просто потрясает! Спасибо всем добрым людям за заботу, внимание и человеческое отношение! Это до слёз приятно», — написала глава Минсоцзащиты региона.

  

 

Комментарии 3

  • Это которая в пандемию в Таиланд свалила ?
    05 января, Гость   Ответить
  • Про оськину тоже, только хорошо писать, или никак?
    05 января, Гость   Ответить
  • Прочитал про подарки... Действительно до слез... Неизвестно кто подарил, но конечно пенсионеры... А кто ж ещё !! Только они могут быть благодарны за своё счастливое настоящее... И особенно будущее!!!.. Я так и представляю, что сотни холопов выстроились в очередь, с салом и семечками, чтобы поблагодарить свою любимую и много уважаемую барыню за объедки м барского стола. Ведь могла отдать дворовым псам, а АН нет, что то и холопаи перепадает.. Умилительно до слез!!!
    06 января, Гость   Ответить
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