Сергей Шнуров решил приостановить сотрудничество с телеканалом RTVI

Сергей Шнуров заявил о приостановлении сотрудничества с телеканалом RTVI. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте канала.

Шнуров рассказал, что собирается заняться развитием собственных музыкальных проектов. Он также добавил, что в текущей ситуации его мнение может не совпадать с политикой редакции.

CEO RTVI Ольга Пивень поблагодарила Шнурова за сотрудничество, а также отметила, что руководство канала одобрило его решение об уходе.

На посту генерального продюсера RTVI Сергей Шнуров находился с 29 июня 2020 года. Он занимался развитием новостных продуктов, а также продвижением бренда.