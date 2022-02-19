Школу в районе Алтайского края открыли после ремонта за 36 млн

Волчно-Бурлинскую среднюю школу Крутихинского района открыли после капитального ремонта, для которого привлекли 36,1 млн рублей из местного и краевого бюджетов. Об этом сообщает алтайский Минобр.

В учреждении обновили спортивный зал, пищеблок и кабинеты. Также учебное заведение получило новые системы отопления, водоснабжения и водоотведения. В здании выполнили электромонтажные работы.

В ближайшее время алтайское Министерство образования и науки поставит в школу современное оборудование: компьютеры, проекторы с экраном, учебные доски. А также мебель для кабинетов, рекреации и столовой.

Сейчас в Алтайском крае завершается капитальный ремонт 88 школ, на это выделено более миллиарда рублей.