Швейцарская компания Logitech покидает российский рынок

Швейцарская компания Logitech в понедельник, 29 августа, заявила о том, что покидает российский рынок, но выражает надежду на возвращение. Об этом РИА Новости рассказал член пресс-службы компании Бен Старки.

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес, как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников всё это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России», — отметил он.

Старки надеется, что в будущем условия изменится и организация сможет снова вернуться в регион.