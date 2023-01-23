Сибирячка требует наказать сотрудника бассейна, нечаянно увидевшего её голой

В прокуратуре решили не принимать по этому курьёзу никаких серьёзных мер

23 января 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: amic.ru

Жительница Новосибирска пожаловалась в прокуратуру на сотрудника бассейна, который увидел её раздетой, когда она вышла к нему в обнажённом виде, пишет "КП-Новосибирск".

Сибирячка рассказала, что в тот вечер она вышла из бассейна в 20:45. Через 15 минут комплекс должен был закрыться. Девушка пошла в душ. После туда зашёл сотрудник, который делает обход по завершению рабочего дня.

Как пояснила изданию замдиректора по учебно-воспитательной работе спортивного центра, сотрудник услышал, что в женской душевой течёт вода и подумал, что кто-то не закрыл кран.

"Подошёл к душевой, постучал три раза – так положено по правилам. Тишина. Подумал, что душевая пустая, ну и зашёл туда. Посетительница услышала звуки, выглянула раздетая. Ну и он не ожидал её вот так увидеть, тоже обомлел", – отметила замдиректора.

В прокуратуре сообщили, что никаких серьёзных мер они не предпринимали, но попросили директора бассейна разобраться с жалобой.