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Сибирячка требует наказать сотрудника бассейна, нечаянно увидевшего её голой

В прокуратуре решили не принимать по этому курьёзу никаких серьёзных мер

23 января 2023, 13:32, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Жительница Новосибирска пожаловалась в прокуратуру на сотрудника бассейна, который увидел её раздетой, когда она вышла к нему в обнажённом виде, пишет "КП-Новосибирск".

Сибирячка рассказала, что в тот вечер она вышла из бассейна в 20:45. Через 15 минут комплекс должен был закрыться. Девушка пошла в душ. После туда зашёл сотрудник, который делает обход по завершению рабочего дня.

Как пояснила изданию замдиректора по учебно-воспитательной работе спортивного центра, сотрудник услышал, что в женской душевой течёт вода и подумал, что кто-то не закрыл кран.

"Подошёл к душевой, постучал три раза – так положено по правилам. Тишина. Подумал, что душевая пустая, ну и зашёл туда. Посетительница услышала звуки, выглянула раздетая. Ну и он не ожидал её вот так увидеть, тоже обомлел", – отметила замдиректора.

В прокуратуре сообщили, что никаких серьёзных мер они не предпринимали, но попросили директора бассейна разобраться с жалобой.

"Из прокуратуры нам пришла бумага, чтобы мы провели внутреннее расследование. Мы провели. В жалобе, отправленной прокуратуре, девушка просила перед ней извиниться. Мы готовы, но никаких своих контактов не оставила, поэтому отправили ей ответ на электронную почту", – рассказала замдиректора.

 

Комментарии 26

  • Предлагаю скинутся сотруднику на психолога - бедный такого насмотрелся. А девку проверить на адекватность.
    23 января, Гость   Ответить
  • тоже обомлел - расценивать как комплимент.
    23 января, Гость   Ответить
  • сума сойти
    23 января, Гость   Ответить
  • Любой комментарий здесь будет лишним. Человек зашёл в душ, увидел гражданку, и обомлел (ну, как в сабже написано). Я представляю какой нужно быть гражданкой, чтобы живой мужик обомлел. Была бы привлекательной он бы напрягся,ну в смысле весь прям напрягся. Но обомлеть… это чтож там за кашалот был)) жаль мужика. Ничего плохого не сделал, а психическая травма на всю жизнь)
    23 января, Гость   Ответить
  • тоже обомлел", Наверно было от чего?
    23 января, Гость   Ответить
  • Дурь какая... Семимильными шагами идем по пути америкосов? Может она захотела, чтобы он женился на ней, коварная?
    23 января, Гость   Ответить
  • Может в знак примирения ей выслать фотку с деньгами, как у того сварщика.
    23 января, Гость   Ответить
  • Специально плескалась до закрытия,а потом в душе подкарауливала. Но он "обомлел", а не "овладел"-отсюда и жалоба в прокуратуру. Обидчивая...
    23 января, Гость   Ответить
  • Мужик тоже хотел бы развидеть все это!
    23 января, Гость   Ответить
  • Неадекватных граждан много, и она одна из них. Напишите фамилию жалобщицы
    23 января, Гость   Ответить
  • Эксгибиционистка 100%
    23 января, Гость   Ответить
  • Нет ну вы только представьте как она все продумала! спецом до последнего тянула, на стук не ответила, человека пытается подставить. Фу такой быть!
    23 января, Гость   Ответить
  • Увидел и увидел случайно, ничего страшного. У нее там что-то особенное было, чего нет у других женщин и что он увидел в первый раз ? Носятся тетки со своими телесами, как с писаной торбой, а на деле то часто и посмотреть не на что, лучше бы и не раздевались, одежда хоть прячет недостатки.
    23 января, Гость   Ответить
  • Ямщик, трогай, сказала голая девушка! Ямщик потрогал и обомлел))))))))
    23 января, Гость   Ответить
  • таксист везет голую девушку, смотрит на неё, смотрит. Она ему - вас мой вид шокирирует что-ли, что вы все смотрите? Да нет, просто интересно откуда деньги доставать будете
    23 января, Гость   Ответить
  • Ну и он не ожидал её вот так увидеть, тоже обомлел"-------------------Чмошник, баб не видел, или у них там 5-ти класники работают обходчиками душевых.
    23 января, Гость   Ответить
  • Что же там за жаба позорная в душевой была?
    23 января, Гость   Ответить
  • Мужику надо было первым заявление писать! Перетерпел, а теперь вот оно как!
    23 января, Гость   Ответить
  • Обиделась что не соблазнился на неё?
    23 января, Гость   Ответить
  • прекратите каменты писать я подсталом )))))
    23 января, Гость   Ответить
  • Вот это парад неадекватов в комментариях. А самое жуткое, что это наверняка пишут взрослые люди 30+ лет, но мозгами так и остались быдло-школьниками, какими и были в нулевых.
    24 января, Гость   Ответить
  • Прочитал все комменты с удовольствием.С чем-чем, а с юмором у нас в Барнауле все в порядке.Значит, не все ещё потеряно в нашем крае и городе.
    24 января, Гость   Ответить
  • Неадекватных граждан много, и она одна из них. Напишите фамилию жалобщицы-------Действительно, надо обнародовать данные. И предать эту мадаму остракизму чтобы другим впредь неповадно было.
    24 января, Гость   Ответить
  • Ужас какой)))) как дальше жить)))
    24 января, Гость   Ответить
  • Лишить родительских прав, детей в детдома.
    24 января, Гость   Ответить
  • Теща еврея стоит под душем и видит, как из-за занавески глядит небритая рожа зятя, она и спрашивает: — Ты что, не видел обнаженного тела женщины, извращенец? А он ей отвечает: — Ой, мама, таки не тошните мне на нервы, я смотрю чьим мылом вы моетесь!
    24 января, Гость   Ответить
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