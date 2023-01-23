Сибиряк за 50 млн рублей продаёт айфон с огромной бриллиантовой снежинкой

Вместе со смартфоном покупатель получит подвеску

23 января 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на объявление

Житель Новосибирска предлагает купить за 50 млн рублей iPhone из лимитированной коллекции, усыпанный пятью сотнями бриллиантов, пишет "КП-Новосибирск".

"Всё сияние морозной зимы сосредоточилось на самом дорогом iPhone в мире. Усыпан снегом корпус смартфона, чтобы вы могли наслаждаться его алмазными бликами", – написал продавец в объявлении на одном из сайтов.

Корпус телефона сделан из белого золота, на котором разместили 511 бриллиантов размером по 2-3 мм. Вместе со смартфоном покупатель получит подвеску в виде снежинки из белого золота, платины и бриллиантов.

Примечательно, что эксклюзивную модель создала компания Caviar, на сайте которой телефон продаётся за 36 миллионов рублей. Напомним, с 2022 года Apple официально приостановила продажи своих гаджетов в России.