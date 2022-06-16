Силуанов предложил пересадить чиновников на «Ладу»

Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечить спрос, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ. Как сообщает РИА Новости, в качестве одной из таких мер он предложил пересадить чиновников на «Лады».

«Надо сделать так, чтобы часть тех рисков, которые есть у бизнеса, взяло государство. Возможно, на начальных стадиях, где-то просубсидировать процентные ставки, дать уверенность в сбыте продукции, минимальную доходность гарантировать. Вот в этом ключе бюджет и должен сейчас помогать», — заявил глава ведомства.

Силуанов предложил взять на себя определенные реализации некоторых товаров на офсетных контрактах.

«Государство может сказать: «Давай производи, значит, подушку безопасности в «Ладе», мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос», — пояснил министр.

По мнению Силуанова, главное для бизнеса — возможность продать произведенный товар, а государство должно обеспечить работу предприятия так, чтобы оно было устойчивым и имело перспективы развития.