Синоптики предупредили жителей Алтайского края о холодном августе

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, каким будет август в разных регионах страны. Ее слова передает «Российская газета».

Тепло будет на Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье, рассказала специалист.

При этом она отметила, что на юге Западной Сибири будет холоднее чем обычно. В список регионов, в которых август будет прохладным, попали Кемеровская и Томская области, а также Алтайский край.

Паршина добавила, что на европейской территории страны август может быть дождливым, а вот в Самарской, Саратовской областях, на юге Урала и юге Западной Сибири, Забайкалье месяц может быть засушливым.